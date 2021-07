San Gregorio nelle Alpi (BL), 18 – 07 – 21 È in gravi condizioni un ciclista caduto dalla propria mountain bike mentre scendeva da Casera Ere. Attorno alle 17.20 alcune persone di passaggio hanno contattato il 118, dopo essersi imbattuti in un uomo a terra incosciente, nella parte terminale della strada verso località Roncoi, a quota 840 metri. Sul posto l’elicottero di Treviso emergenza ha sbarcato con il verricello il tecnico di elisoccorso e l’equipe medica che hanno prestato le prime cure ad A.B., 54 anni, di Santa Giustina (BL), a seguito del possibile trauma cranico riportato cadendo dalla bici. Imbarellato, l’uomo è stato trasferito in un luogo più agevole dove medico e infermiere hanno proseguito i trattamenti urgenti. Una volta a bordo, l’infortunato è stato trasportato all’ospedale di Treviso. Sul posto anche personale del Soccorso alpino di Feltre.

L’articolo Cade con la mountain bike, grave un ciclista proviene da Bellunopress – Dolomiti.