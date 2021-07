Il Campobasso si tiene stretto le sue colonne, dalla porta al centrocampo ecco i ‘sì’ dello zoccolo duro

CAMPOBASSO – La società rossoblù continua a lavorare sulle riconferme dei protagonisti della scorsa stagione. A mettere nero su bianco il loro impegno per il prossimo campionato di Lega Pro 2021/22 sono: Pietro Ladu, centrocampista classe 1995, che ha sottoscritto un accordo annuale; Damiano Menna, difensore classe 1995, per lui contratto biennale così come per il portiere classe 2000 Matteo Raccichini, il centrocampista Kevin Candellori (classe 1996) e il difensore Nicola Vanzan, classe 1999.

L’articolo Campobasso Calcio, 5 giocatori rinnovano per la stagione 2021/2022 proviene da Molise News 24.