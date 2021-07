I volti noti della scorsa stagione – con in testa i senatori Martinelli, Fazio e Carlini – seguiti dai pochi profili nuovi appena sbarcati dal mercato – i soli Tentardini, Bombagi, Welbeck e De Santis. Li si è visti sfilare alla spicciolata questa mattina in via Gioacchino da Fiore, puntuali all’appello del raduno che ha di fatto inaugurato la nuova stagione del Catanzaro.

Con loro anche l’intero stato maggiore di casa aquile, al gran completo per l’occasione, con sia il presidente Noto che i direttori Foresti e Pelliccioni a fare gli onori di casa. Un salto in sede la tappa obbligata per tutti, poi il primo pranzo di gruppo in albergo. Unici assenti all’appello di inizio anno: Matteo Di Piazza e Doudou Mangni, per i quali il club giallorosso è già da settimane impegnato a trovare nuova collocazione.

Presente invece Luca Baldassin, in attesa anche lui di altra sistemazione. Nel pomeriggio, dopo un rapido giro di test anticovid, la prima sgambata al centro sportivo di Simeri.