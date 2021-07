Al via l’estate musicale del Colle. La collaborazione tra l’Associazione Amici del Nevegal, la Filarmonica di Belluno e l’Associazione Proprietari del Nevegal parte dal concerto di sabato 24 luglio nella suggestiva cornice del Santuario di Maria Immacolata Nostra Signora di Lourdes del Nevegal. L’appuntamento è gratuito e prenderà il via alle 21.

“Siamo contenti di aver collaborato con una realtà importante come la Filarmonica Di Belluno 1867 e di essere riusciti a creare un evento che coniuga la bellezza della natura con quella della musica – afferma Daniele Ciani, il presidente dell’Associazione Proprietari del Nevegal -; da poco sono stati riaperti gli impianti del Nevegal, inizia ad esserci un buon afflusso di turisti e anche noi vogliamo contribuire alla rinascita e promozione del territorio attraverso iniziative culturali. Contiamo di vedere turisti, sì, ma anche bellunesi che saliranno al Colle a godersi il fresco e la musica”.

La data sarà doppiamente importante perchè arriva al termine di un periodo duro per il mondo della cultura e dello spettacolo. La ripartenza dal Nevegal ha, quindi, un doppio significato simbolico. “Questo sarà uno dei primi concerti pubblici dopo la riapertura post Covid – spiega il presidente della Filarmonica di Belluno 1867 Pierangelo Da Gioz -, siamo orgogliosi di poterlo proporre in uno dei luoghi più suggestivi e significativi della nostra provincia”.

La compagine bellunese proporrà un ricco e articolato programma musicale; la prima parte dello spettacolo sarà caratterizzata dalle esibizioni di alcuni gruppi di musica da camera nati in seno alla Filarmonica, mentre nella seconda parte la Filarmonica a pieno organico presenterà brani di musica originale per orchestra di fiati, arrangiamenti di musica classica e colonne sonore. La direzione musicale sarà affidata ai maestri Sandro De Marchi e Andrea Gasperin.

L’Associazione Amici del Nevegal e l’Associazione Proprietari del Nevegal, con le quali la Filarmonica ha ormai stretto un buon sodalizio, ha in serbo altri eventi culturali come Giochi in Musica dedicati ai piccoli e la decima edizione del Band Camp per giovani musicisti, a partire da agosto.

