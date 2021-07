Dal 20 al 24 luglio, si terrà la nuova edizione del Festival Epicureo, centrato sull’attualità (spesso impensata) del pensiero del grande Maestro di Samo (341 – 271 o 270 a, C): a Senigallia, Recanati (non a caso l’evento pomeridiano del 20 luglio si terrà nel giardino del liceo “Leopardi”, non molto distante dal mitico “Colle dell’Infinito”) e Corinaldo (paese natale di S. Maria Goretti). Esperti di fama internazionale, delle piu’ varie correnti culturali, “atterreranno” col pubblico, in una serie di eventi gratuiti, sulle tante facce del “Pianeta Epicuro”.