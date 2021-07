Un 29enne di Bari, incensurato, è stato arrestato dai carabinieri per detenzione di sostanze stupefacenti. I militari, ormai da diversi giorni, avevano notato la presenza sospetta dell’uomo in quel di Modugno. Spesso individuato nei pressi di abitazioni da “bollino rosso”, residenze di noti pregiudicati attivi nel campo della droga, la scorsa mattina gli uomini dell’Arma hanno deciso di far visita al ragazzo nella casa che il giovane divide con i genitori.

Inutili le cautele adottate dal 29enne, che aveva nascosto parte della droga nelle tasche di alcuni giubbotti appesi all’interno dell’armadio della sua cameretta: in tutto, i militari hanno rinvenuto e sequestrato ben 41 cipolline in cellophane, opportunamente sigillate, contenenti cocaina per un peso complessivo di 23 grammi, più un altro involucro contenente 100 grammi di cocaina pura ancora da “tagliare” e un bilancino di precisione. Il ragazzo, dopo le formalità di rito, è stato portato in carcere.

