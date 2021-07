L’Inter vuole trovare al più presto la formula giusta per portare a Milano Nahitan Nandez. Si discute per un quadriennale

Il pranzo a Milano tra Inter e Cagliari per discutere del futuro di Nahitan Nandez sembra aver dato i suoi frutti. Come rivela Fcinternews.it, i campioni d’Italia in carica sarebbero pronti ad accogliere la richiesta fatta dal Leon di raggiungerli al più presto.

Il club avrebbe proposto ai rossoblù la cessione del centrocampista uruguaiano che sarebbe pronto a mettere sul tavolo un contratto quadriennale da 3 milioni a stagione. L’Inter spera di chiudere la trattativa in breve tempo, entro quindici giorni.

