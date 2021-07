La palazzina di via Monte Grigna 11 a Bergamo non è più oggetto di occupazione abusiva: lo conferma il vicesindaco Sergio Gandi rispondendo a un’interpellanza delle minoranze consiliari.

Anche l’ultima famiglia che aveva approfittato degli spazi dell’immobile al civico n. 11 ha lasciato l’appartamento che aveva occupato e ha trovato una nuova regolare collocazione, grazie al lavoro svolto dagli uffici delle Politiche Sociali del Comune di Bergamo e al Comune di Boltiere.

“Le situazioni di occupazioni abusive – spiega il vicesindaco – nella via Monte Grigna di cui abbiamo preso atto all’atto del nostro insediamento, ad opera di nuclei familiari, spesso con presenza di minori, sono state tutte risolte. Il civico 11 è totalmente libero ed anche l’ultimo nucleo famigliare che vi aveva stabilito la propria presenza è stato ricollocato col consenso delle stesse persone interessate, senza che si sia reso necessario alcun intervento fisico. Al momento, il civico 11 è sgombro e sarà al più presto sigillato; il generatore non è più attivo.”

Il Comune di Bergamo è al lavoro, in queste settimane, per ristrutturare completamente l’immobile e i relativi appartamenti di via Monte Grigna al civico 13. “È, dunque, precluso a qualsiasi ingresso abusivo in quanto area di cantiere” conferma Gandi.

Alle segnalazioni circa il civico 22, l’assessore alla sicurezza Gandi le definisce “episodiche, ma non occupazioni abusive permanenti. Anche in questo caso, al di là degli interventi puntuali della Polizia Locale, si procederà con la sigillatura dei locali.”

“È quindi, – conclude Gandi – evidente che la situazione è sotto controllo e che vi è un’attività in corso volta a risolvere in via definitiva ogni criticità a suo tempo rilevata nell’area”.