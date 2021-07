Tante le adesioni per la gara, che si terrà, il 24 e 25 luglio, al 6° Autoslalom Città di Sant’Angelo Muxaro.

Il paese dell’agrigentino si appresta, dunque, ad ospitare la manifestazione tra i birilli, valevole come prova del Trofeo D’Italia Sud, della Coppa Slalom 5a Zona e del Campionato siciliano (coefficiente 1,5).

Tra i piloti presenti, anche Nicolò Incammisa, che non vede l’ora di centrare l’ennesimo podio con la sua Radical SR4-Suzuki:

“Sto ancora cercando di apportare delle migliorie alla macchina, ho 72 anni e devo fare i conti con l’età ma la passione è sempre la stessa ed è lei che mi spinge ad andare avanti”.

Sabato si terranno le verifiche, domenica la gara, in tre manches.

L’articolo 6° Autoslalom Città di Sant’Angelo Muxaro, pronto al via sembra essere il primo su AgrigentoSport.com.