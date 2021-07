Irpiniatimes.it

Domenica 25 luglio, nell’ambito della rassegna “Innamorati della Musica in terrazza” organizzata dall’Associazione Igor Stravinsky di Avellino, andrà in scena in concerto-reading dedicato ai 700 anni di Dante Aligjieri.

Il progetto ideato dal direttore artistico della Stravinsky Nadia Testa e dal titolo “AnDante cantabile”, offrirà, oltre ai versi danteschi recitati dalla voce dell’attrice irpina Angela Caterina e la conduzione narrante affidata alla giornalista Stefania Marotti, pagine musicali di noti compositori quali Rossini, Donizetti, Verdi, Puccini, Zandonai e Pinsuti che hanno tratto da Dante sublime ispirazione.

Arricchito dalle coreografie contemporanee di Hilde Grella e dalla performance delle danzatrici Simonetta Incarnato, Laura Forcellati, Susy Capolupo e Lisa Niespolo, lo spettacolo vedrà protagoniste le voci liriche del soprano Samantha Sapienza, del tenore Giordano Ferri e del baritono Maurizio Esposito, accompagnate dal pianoforte di Nadia Testa, che dipingeranno la figura eterea di Beatrice, il personaggio infernale del Conte Ugolino, Francesca da Rimini con il suo amante Paolo ed il Gianni Schicchi pucciniano.

Gli artisti si esibiranno sul Palco naturale e suggestivo della Terrazza degli Artisti a Manocalzati (Via Provinciale 89).

Al concerto si accederà rispettando tutte le norme anti Covid19.

Inizio alle 19.00 con ingresso a partire dalle ore 18.30

