É stato approvato dalla Giunta del Comune lo studio di fattibilità per il Campo Utili nel quartiere di Valtesse, a Bergamo.

Precedenti Amministrazioni comunali avevano cercato di riqualificare l’attuale centro sportivo, ma senza fortuna: la previsione di intervento più concreta è quella legata al Programma Integrato d’Intervento ex Abb Sace, siglato dall’Amministrazione Bruni, ma la crisi immobiliare che colpì il nostro Paese un decennio fa ha contribuito al rallentamento e, di fatto, all’accantonamento dell’operazione. Durante l’Amministrazione Tentorio, UISP aveva avanzato una proposta di utilizzo temporaneo dell’area in attesa della riqualificazione completa, ma il piano non si è mai concretizzato. Ora diviene invece pienamente concreto il nuovo piano, tutto a carico dell’Amministrazione comunale.

“Vorrei precisare che si tratta dello studio di fattibilità, siamo ancora lontani dal progetto esecutivo ed esecutivo. Perciò la forma degli edifici presentata oggi non è vincolante e potrà non essere così. Detto questo ci troviamo comunque di fronte ad un punto di svolta per il centro sportivo dopo aver raccolto i pareri della commissione paesistica e dei servizi del verde con cui è stata effettuata una mappatura delle alberature”, ha dichiarato l’assessora allo sport Loredana Poli nel corso della conferenza di presentazione nel pomeriggio di lunedì 19 luglio.

Per trovare la tipologia di funzioni a cui destinare lo spazio si è pensato alle esigenze dell’area. Continuerà, quindi, ad essere un punto di riferimento per la storia del calcio bergamasco e della box, ma l’intento è di destinare il campo ad un altra realtà sportiva: il rugby che, attualmente, è collocato alla Cittadella dello Sport, ma che, ad oggi, non ha un impianto omologato, dovendo, quindi, giocare fuori dal comune di Bergamo.

Si prevede, quindi, la realizzazione di un nuovo campo sportivo – dedicato a rugby e calcio – all’interno dell’area, il rifacimento di quello attuale con un nuovo manto sintetico, il riordino di vialetti e aree di parcheggio, la sistemazione dell’attuale sede di BergamoBoxe la costruzione di nuovi spogliatoi, di una club house, di un piccolo centro dedicato a medicina sportiva, di una ciclofficina, di un’area ristoro e di tribune per gli spettatori.

“Un cantiere che potrebbe aprirsi entro la fine del 2022, del valore di quasi 4 milioni di euro. Un milione e 300 mila sono già previsti del Piano delle Opere Pubbliche, i restanti due milioni e 600mila arrivano dall’operazione Gewiss Stadium: il Comune di Bergamo monetizza infatti il cambio di assetto del parcheggio interrato a servizio dello stadio di Atalanta e riesce così a coprire i costi del futuro intervento per la sistemazione del Campo Generale Utili”, ha concluso l’assessora Poli.