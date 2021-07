L’affare tra la Lazio e il PSG per Joaquin Correa è ancora in fase di stallo: possibile permanenza a Roma per l’attaccante argentino

Si continua a parlare dell’affare tra la Lazio e il PSG per Joaquin Correa. Il club transalpino vorrebbe acquistare l’attaccante argentino e avrebbe offerto 18 milioni di euro più il cartellino di Pablo Sarabia. Tuttavia, la trattativa è ormai in una situazione di stallo.

Infatti, secondo quanto riportato da Il Tempo, la Lazio non è affatto contenta di questa soluzione: i biancocelesti vorrebbero monetizzare il più possibile dalla cessione del Tucu per puntare dritto sull’acquisto di Julian Brandt, il prescelto dalla società capitolina. Non si esclude, dunque, che alla fine Correa rimanga a Roma e continui a giocare con l’Aquila sul petto.

L’articolo Correa PSG, affare ancora in stallo: possibile permanenza a Roma proviene da Lazio News 24.