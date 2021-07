Per la prima serata in tv, martedì 20 luglio su RaiTre alle 21 proporrà la visione di “Fabrizio De Andrè e PFM – Il concerto ritrovato”. Il docufilm riporta in vita le registrazione di un concerto svoltosi il 3 gennaio 1979 al padiglione C della Fiera di Genova, ripercorrendo il sodalizio artistico tra Fabrizio De André e la Premiata Forneria Marconi (PFM) raccontando i ricordi di chi quei momenti li visse in prima persona: dai componenti del gruppo della PFM (Franz Di Cioccio, Patrick Djivas, Franco Mussida e Flavio Premoli), dalla compagna di De André Dori Ghezzi.

Su RaiUno alle 21.25 verrà riproposto “Carramba che sorpresa”, in omaggio a Raffaella Carrà, la grande conduttrice recentemente scomparsa.

Su Canale5 alle 21.30 l’appuntamento è con la soap “Mr Wrong – Lezioni d’amore”.

Spazio alla musica su Italia1 alle 21.20 con “Cornetto Battiti live”, condotto da Alan Palmieri ed Elisabetta Gregoraci.

L’attualità e la politica saranno protagoniste su La7 alle 20.35 con “In onda”.

Per chi preferisse vedere un film, su RaiDue alle 21.20 c’è “Miss Fisher e la cripta delle lacrime”; su Rete4 alle 21.25 “Eliminators”; su Rai4 alle 21.20 “Lupin III”; su Rai5 alle 21.15 “La maga delle spezie”; su Iris alle 20.55 “La conquista del west” e su Italia2 alle 21.10 “Chi più spende… più guadagna!”.

Da segnalare, infine, su La7D alle 21.30 la serie “Downton Abbey”; su La5 alle 21.05 la replica di “Temptation island” e su Mediaset Extra alle 21.10 “Ciao Darwin – Terre desolate”.

Questi sono i programmi previsti per stasera salvo variazioni dell’ultimo momento apportate dalle reti televisive.