Il presidente della Federcalcio albanese ha detto la sua sul caso Hysaj, prendendo le difese del terzino della Lazio

Il caso Hysaj continua a tenere banco in casa Lazio. A dire la sua è stato anche il numero uno della Federcalcio albanese Armand Duka. Queste le sue parole:

«Caro Elsi, tu sei e rimarrai sempre non solo un giocatore meraviglioso, ma anche una personalità importante del mondo del calcio. Il fatto che tu abbia cantato una canzone, non da il diritto a nessuno di mettere in discussione la tua personalità».

