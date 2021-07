“Si avvia a soluzione la problematica del Castrovillari Calcio relativamente all’iscrizione al prossimo Campionato in Serie D.” Lo comunica l’Amministrazione comunale, la quale nella giornata di ieri (lunedì) ha avuto la notizia che una Società Partecipata ha effettuato il versamento necessario per le garanzie fideiussorie e, nella stessa serata, il Consiglio Direttivo della Polisportiva, all’unanimità, ha deliberato il pagamento della quota d’iscrizione al prossimo Campionato di Calcio.

Questi documenti unitamente alla disponibilità del campo di calcio “Mimmo Rende”, saranno consegnati al delegato della ASD Castrovillari Calcio, Mimmo Vacca, per procedere all’iscrizione della Squadra alla Stagione 2021/2022.

“Un bel risultato, raggiunto in sinergia – ha dichiarato il sindaco, Mimmo Lo Polito – tra Comune, Società Partecipata e Polisportiva che rilanciano, con questo gesto, teso per la continuazione di una bella avventura, il significato di comunità. Ora si chiede – aggiunge il primo cittadino – l’impegno massimo di tutti: imprenditori, appassionati e tifosi per stare vicino ai colori rossoneri ed agli Enti che hanno lavorato per salvare la gloriosa società del Castrovillari Calcio la quale quest’anno ha compiuto pure il secolo di vita. Un’occasione, insomma – conclude Lo Polito, sottolineando la portata del gesto -, per costruire insieme un progetto legato al territorio con la valorizzazione e crescita di talenti nostrani che lo connotano”.

Redazione