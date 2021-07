“Il punto di partenza è che il prodotto tessile deve essere durevole: più dura e più sarà sostenibile”: secondo Chiara Ferraris, presidente del gruppo Tessili e Moda di Confindustria Bergamo che rappresenta 101 aziende e 6.449 dipendenti, è questa la prima regola che le imprese del settore dovrebbero seguire se vogliono abbracciare l’ormai nota tendenza della sostenibilità.

Una scelta che sempre più imprenditori stanno portando avanti e non solo per rispettare le nuove regole imposte a livello comunitario: il panorama bergamasco, dopo aver attraversato un momento duro in concomitanza con la fase più acuta della pandemia, si sta risollevando puntando su ricerca e innovazione in un ottica di rispetto e tutela dell’ambiente.

Nelle scorse settimane una delegazione orobica composta da 17 aziende ha anche partecipato a Milano Unica, fiera di riferimento per il settore nelle quale si presentano e intercettano le nuove tendenze: nonostante l’emergenza sanitaria non sia ancora del tutto alle spalle, in loco erano presenti complessivamente 270 espositori, tra i quali 224 italiani e 46 stranieri, che hanno potuto riaccogliere i visitatori in presenza e lo hanno fatto con un discreto successo di pubblico.

Ferraris, Milano Unica è un appuntamento sempre clou: ma quanto è importante, per tutti gli operatori, il fatto di essere tornate a fare una fiera in presenza?

È sicuramente un segnale di grande conforto per tutto il settore, particolarmente colpito dalla pandemia. Importante perché ci ha permesso di avere un contatto diretto con il mercato e con i nostri clienti, per far toccare con mano la qualità dei prodotti che facciamo. Ci sono stati molti visitatori, italiani ed europei: un ritorno positivo che ci dà speranza.

Noi bergamaschi abbiamo una lunga tradizione nel settore tessile: oggi le nostre aziende come stanno?

È un settore molto variegato, con tante competenze diverse: abbiamo filatori, tintorie, tessitori, confezionisti, marchi della moda che fanno sfilate, retailer. C’è chi si occupa di abbigliamento e chi di tessile tecnico, chi di automotive e chi di edilizia o casa. In un mondo così vario, quindi, ci sono tante situazioni diverse: il mondo classico al momento è in sofferenza, mentre quello tecnico e dello sport stanno funzionano bene. Buon andamento anche per l’edilizio e la casa, visto che in questo periodo abbiamo riscoperto il piacere di stare tra le mura domestiche. Nella sua complessità, nonostante una contrazione media del 20% nell’ultimo anno, è un tessile che ha iniziato il 2021 con una nuova boccata di aria fresca che ci fa iniziare a parlare di ripresa. I primi segnali ci sono, speriamo bene.

Le nostre aziende, spesso, si trovano a dover fronteggiare una concorrenza soprattutto asiatica che non sempre partecipa al gioco con le nostre stesse regole. Cosa possiamo fare per difenderci e far valere i nostri prodotti?

Innanzitutto comprarli. Purtroppo ancora oggi in Cina si installano produzioni di energia a base di carbone e questo ci porta ad avere prodotti che, almeno dal punto di vista del prezzo, non possono essere competitivi. Però in questo momento si inizia a capire sempre di più quanto sia importante scegliere prodotti che hanno alle spalle aziende che si preoccupano delle persone che vi lavorano, che si preoccupano dell’ambiente e della sostenibilità, che non contengono materiale inquinante. Queste, però sono regole europee. Se il consumatore entrasse nell’ottica che comprare il prodotto europeo lo mette in una condizione di garanzia verso il rispetto delle leggi che puntano a salvaguardare lui stesso e il mondo che lo circonda, potremmo avere aziende più competitive.

Ha citato l’ambiente e la sostenibilità: sono questi ora i temi che dettano l’agenda delle aziende tessili?

Non solo del tessile, ma forse del tessile ancora di più di altri settori. Al di là del green deal europeo e degli obiettivi dell’agenda 2030, abbiamo anche una regolamentazione in ambito tessile che sta cambiando: con la direttiva della raccolta differenziata del tessile a partire dal 2025 o con la responsabilità estesa del produttore. Un sistema di normazione che porterà a una ulteriore accelerazione dei requisiti per garantire la sostenibilità dei prodotti e delle aziende. Chi capisce, e a Bergamo di aziende così per fortuna ne abbiamo, che queste sono tematiche importanti e devono far parte della strategia delle singole aziende, fa in modo che le parole ambiente e sostenibilità diventino anche sinonimi di innovazione. E così si possono portare al mercato soluzioni da un lato innovative e dall’altro sempre più sostenibili.

Ma un capo tessile può già essere sostenibile?

Sicuramente, ma naturalmente deve essere pensato per esserlo. A partire dai materiali che devono essere adeguati. Se pensiamo al tessile pensiamo a prodotti con tanti elementi diversi, bottone, tessuto, cerniera, accessori. è importante in fase di progettazione devono essere pensati in una logica di ecodesign per il fine vita del prodotto. L’ideale sarebbe l’unico materiale, in modo da recuperare tutto insieme, oppure materiale facilmente disassemblabile per favorire il riciclo. Il punto di partenza è che il prodotto deve essere durevole: più dura e più sarà sostenibile.