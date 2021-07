La seconda tranche di abbonamenti è in vendita. Da questa mattina, 20 luglio, è possibile sottoscrivere l’abbonamento al Campobasso anche per i tifosi che non l’avevano fatto l’anno scorso, ovvero i ‘nuovi’. Fino a sabato scorso c’era il diritto di prelazione e gli sconti per coloro i quali avevano sottoscritto la tessera ‘a occhi chiusi’.

Le code davanti allo Store di Corso Vittorio Emanuele si sono formate fin dalle 9.30, ovvero a una mezz’ora dall’orario di apertura. Bisogna dire che buona parte dei supporter ha confermato l’abbonamento ma sono rimaste circa 100 delle 600 tessere a disposizione, numero degli abbonati della passata stagione.

Visto che il numero massimo degli abbonati è 900, va da sé che in questa settimana saranno in vendita all’incirca 400 abbonamenti (compresi gli invenduti della settimana precedente). E le premesse sono ottime.

Ricordiamo i prezzi delle tessere. In curva Nord 160 euro (120 il ridotto), in Tribuna laterale 260 euro (210 il ridotto), in Tribuna centrale 400 euro. Poi la tribuna vip, per chi volesse dare un contributo più corposo: 700 euro prezzo pieno, 500 ridotto. Usufruiscono delle riduzioni le donne, gli over 65 e i bambini dai 6 ai 14 anni.