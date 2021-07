Il calciatore della Roma Nicolò Zaniolo che si sta ancora riprendendo dall'infortunio torna a far parlare di sè, ma ancora per questioni extra calcistiche. Ad innestare la polomica sono state delle storie instagram della sua ex compagna, Sara Scaperrotta, da cui a breve avrà un figlio che partorirà nei prossimi giorni. “È quasi arrivato il momento. Sono giunta al termine del mio percorso di gravidanza, consapevole che questo sarà il principio del viaggio più bello, emozionante, serio e impegnativo della mia vita. Non ho mai parlato della mia vita privata, perché come tale ho sempre cercato di proteggere me e il mio bambino. Con questa consapevolezza, dopo mesi di silenzio, ho scelto di chiarire alcune… Source