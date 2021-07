Con l’intento di far emergere le visioni della società contemporanea di giovani artisti residenti in Italia, la Regione autonoma Valle d’Aosta, nell’ambito della mostra “The Families of Man”, visitabile al Museo archeologico regionale di Aosta fino al 10 ottobre 2021, lancia il concorso fotografico “CULT21: Fotografare il mondo oggi – The Families of Man”.

Proposto dall’Assessorato Beni culturali, Turismo, Sport e Commercio, il Concorso fotografico è finalizzato a selezionare immagini inedite e a valorizzare nuovi talenti in ambito nazionale trattando temi di forte attualità, connessi alle sezioni della mostra in corso, quali “La fine della modernità: la globalizzazione e il ripensamento dell’identità”, “Il mondo connesso: dalla virtualità alla sostenibilità” e “La pandemia: la resilienza e la ripartenza”.

L’indagine da cui muove l’esposizione ospitata al Museo archeologico regionale di Aosta, ha dato vita nel corso degli anni a numerose letture: archetipo di tutte è la mostra The Family of Man ideata da Edward Steichen (1955, New York, MoMA) a cui il titolo del progetto di Aosta rimanda. Presentata in piena guerra fredda e dopo la Seconda Guerra Mondiale, The Family of Man fece il punto su di un’epoca di cambiamento e venne pensata per celebrare la dignità umana. Il progetto attuale, ideato in un periodo di inattesi mutamenti e curato da Elio Grazioli e Walter Guadagnini, rilegge l’impostazione della mostra degli anni Cinquanta in chiave sociale, a partire dagli eventi culturali, politici, tecnologici, in particolare quelli dal più alto valore simbolico, che hanno determinato la formazione del mondo di oggi.

Le immagini vincitrici del contest fotografico CULT21 saranno premiate in un evento pubblico e saranno oggetto di una mostra, che sarà realizzata dalla Struttura Attività espositive e promozione identità culturale della Regione autonoma Valle d’Aosta in una delle proprie sedi istituzionali. La mostra sarà corredata da un catalogo che raccoglierà immagini e biografie degli autori.

La partecipazione al concorso CULT21 è gratuita.

Le immagini inviate devono essere inedite, in bianco e nero o a colori, e saranno valutate da un’apposita Giuria composta da esperti del settore della fotografia e della comunicazione visiva. Il concorso terminerà il giorno venerdì 12 novembre 2021. Le opere dovranno essere inviate tramite la scheda di partecipazione entro e non oltre tale data.

Per approfondimenti: www.concorsocult.it e mostrathefamiliesofman.it

Per informazioni: Tel. 0165.275937

