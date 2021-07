Mercato professionisti in pillole, 19 luglio SERIE A Icardi – Juventus 25% – Il centravanti vuole tornare in Italia ma, prima della Roma, ha messo la Juventus in cima alle preferenze. Difficile che l'affare vada in porto SERIE B Simy- Monza 35% – Berlusconi ci riprova, ma l'attaccante per ora non accetta, vuole la Serie A e spera nella Salernitana SERIE C Cianci – Catanzaro 50% – È uno dei centravanti più ambiti della categoria. I giallorossi tentano l'affondo Source