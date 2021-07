Educare alla lettura sin dalla nascita è importante perché attraverso essa un bambino ha la possibilità di conoscere nuovi mondi e nuove storie. La lettura è come un gioco che stimola l’immaginazione e la curiosità. Leggere può davvero cambiare le cose e avere un impatto positivo sulla crescita. Come sosteneva Umberto Eco: “Chi non legge, a 70 anni avrà vissuto una sola vita: la propria! Chi legge avrà vissuto 5000 anni: c’era quando Caino uccise Abele, quando Renzo sposò Lucia, quando Leopardi ammirava l’infinito… perché la lettura è una immortalità all’indietro”.

Da martedì 20 luglio a sabato 11 settembre, si ascolteranno le storie, le filastrocche e i racconti spensierati e divertenti di «Nati per leggere», nel giardino della biblioteca civica Gambirasio (in caso di maltempo nella tensostruttura), in via Italia al civico 58. L’iniziativa è a cura dell’Assessorato alla Cultura, in collaborazione con il Sistema Seriate Laghi, l’Associazione Culturale Pediatri, l’Associazione Italiana Biblioteche e il Centro per la Salute del Bambino. L’ingresso è gratuito per un massimo di 15 bambini accompagnati da un solo genitore, per un totale di 30 persone. La prenotazione è obbligatoria contattando la biblioteca allo 035.304304 oppure inviando una mail a biblioteca@comune.seriate.bg.it.

Progetto sviluppato dal 1999 al livello nazionale, “Nati per leggere” promuove la lettura in famiglia a partire dalla nascita, perché leggere con continuità ai bambini ha una positiva influenza sul loro sviluppo intellettivo, linguistico, emotivo e relazionale, con effetti significativi per tutta la vita adulta. Come lo scorso anno, l’iniziativa, di solito tenuta in autunno, è anticipata all’estate e si rivolge alle famiglie con bambini dai 3 a 6 anni, per condividere un’esperienza importante: lo sviluppo cognitivo dei piccoli e lo sviluppo delle capacità dei genitori di crescere con i loro figli.

Si parte martedì 20 alle 18 con Mela Canti: filastrocche e canzoncine da ‘sgranocchiare’, cantare e ballare, a cura di Silvia Pala. Si prosegue domenica 25 luglio alle 10.30 con Tarabaralla il tesoro del bruco baronessa. Un albo illustrato e musicato per parlare con i bambini del valore delle cose e dei sogni da realizzare. La lettura sarà animata e musicata alla presenza dell’autrice e musicista, Elisabetta Garilli, il Garilli Sound Project e le immagini di Valeria Petrone. Realizzato da Carthusia Edizioni in collaborazione con BPER Banca che donerà a ogni bambino presente una copia dell’albo illustrato. Terzo appuntamento il 27 luglio alle 18 con Bau Miao Cip & Ciuf. Storie buffe di animali, buffi animali raccontano storie a cura di Silvia Pala, che il 10 agosto proporrà anche la lettura Girotondo intorno al mondo costruiamo ponti di racconti, poesie, novelle e conte. Il 24 agosto sarà la volta de La luna e le sue storie a cura di Federica Molteni. Il 4 settembre si ascolteranno le Magiche storie con Elena Perego, che sabato 11 settembre chiuderà la rassegna con la lettura di Storie colorate.

Per maggiori informazioni sul programma: www.natiperleggere.it, www.acp.it