Nel mese di marzo 2021 Il Consiglio dei ministri, su proposta del presidente Mario Draghi e del ministro dell’Interno Luciana Lamorgese ha approvato un decreto-legge per il rinvio delle consultazioni elettorali per l’anno 2021 in modo che si svolgano in una data compresa tra il 15 settembre e il 15 ottobre 2021. Il provvedimento è … Leggi tutto L’articolo Quando si vota per le prossime…Per il contenuto completo visitate il sito www.quotidianopiemontese.it