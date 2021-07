L’incidente nel primo pomeriggio di oggi, sulle cui cause sono in corso accertamenti, ha coinvolto due veicoli, tra cui un mezzo pesante, causando il decesso di una persona il ferimento di un’altra. A perdere la vita una donna di 80 anni della Basilicata, che era in auto con il marito suo coetaneo, rimasto ferito in modo grave. Ferito in modo lieve il conducente del camion.

A causa del sinistro, è stato temporaneamente interdetto il transito sulla statale 598 “di Fondo Valle D’Agri”, in entrambe le direzioni, all’altezza del km 1 a Atena Lucana in provincia di Salerno.

Il traffico viene temporaneamente deviato su viabilità locale. Sul posto sono presenti le squadre Anas e le Forze dell’Ordine per la gestione dell’evento e per consentire il ripristino della viabilità nel più breve tempo possibile. Aggiornamento nelle prossime ore.