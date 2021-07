Il giornale inglese “The Mirror” ha riportato la notizia dell'arresto di un giocatore, che gioca in Premier League e sarebbe stato arrestato nella giornata di venerdì 16 luglio. Il giornale non cita il nome per questioni legali, ma si tratterebbe di un giocatore dell'Everton di 31 anni e sarebbe sposato. L'accusa è di reati sessuali su minori. Dopo le perquisizioni da parte delle forze dell'ordine, è sopraggiunto l'arresto. L’Everton ha rilasciato una dichiarazione in merito, confermando che il club ha sospeso un giocatore della prima squadra: «L'Everton può confermare di aver sospeso un giocatore della prima squadra in attesa di un'indagine della polizia. Il Club continuerà a… Source