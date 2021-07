CALHANOGLU – «Ha ottime qualità, ma non sarà semplice sostituire uno come Eriksen che nella seconda parte della scorsa stagione è stato determinante. Ma l’Inter ha anche un certo Barella che, spesso, è il primo rifinitore per le punte».

INTER ED EUROPA – «In Champions si alza il livello in termini di tecnica e di ritmo. Tutta la A deve crescere per arrivare a competere in coppa».

GIROUD – «Giroud è un attaccante che fa crescere chi gli sta attorno. L’ho avuto al Chelsea, con lui la squadra gira alla perfezione. E poi è un bravissimo ragazzo».

FORMULA GIUSTA – «Sono molto favorevole a questa formula perché l’ho sperimenta- ta, da giocatore, sulla mia pelle. Ti aiuta a migliorare. Da ragazzi- no, mi impegnavo per fare le scarpe a Maradona o a Careca. Da vecchietto, non volevo farmi portare via il posto da Lampard, da Hasselbaink o da qualche altro sbarbatello».