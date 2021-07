Irpiniatimes.it

Sarà presentato domani, giovedì 22 luglio 2021, alle ore 11:30 presso la casa comunale di Montella il progetto del nuovo Terminal Bus dell’Air, con parcheggio, sale d’aspetto, ristori, info point e servizi igienici, che abbraccerà l’intero territorio dell’Alta Irpinia, mostrando così una volontà da parte dell’azienda di trasporti irpini di andare incontro alle esigenze delle aree interne. Quello di Montella è il terzo nuovo Terminal Bus dell’Air, dopo quello di Avellino e Grottaminarda e consentirà agli utenti di raggiungere, con linee dirette, Avellino, Napoli ed anche l’Università degli Studi di Salerno a Fisciano.

Alla conferenza stampa di presentazione del progetto di realizzazione del Terminal Bus nel Comune di Montella, in programma domani, sarà presente il sindaco Rizieri Buonopane, l’Amministratore delegato dell’Air Anthony Acconcia, il consigliere regionale On. Maurizio Petracca.

La scelta di Montella non è casuale, ma è stata possibile anche grazie alla posizione del comune altirpino, che è il centro nevralgico della viabilità in Alta Irpinia.

La realizzazione di questo progetto consente a tutta l’Alta Irpinia e non solo, di poter usufruire del servizio di trasporto in maniera funzionale alle proprie esigenze, soprattutto vivendo in un territorio, dove si avverte una carenza di servizi.

L’articolo A Montella il nuovo Terminal Bus dell’Air per l’utenza dell’Alta Irpinia proviene da irpiniatimes.