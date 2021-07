Che tempo ci attende a Bergamo e in provincia? Risponde l’Arpa della Lombardia.

ANALISI GENERALE

Presenza di un ampio promontorio sull’Europa occidentale che favorisce condizioni stabili fino a giovedì, fatti salvi locali rovesci temporaleschi sui rilievi; giovedì incursione di aria relativamente più fresca in quota a favorire condizioni più instabili, con lieve calo dei valori massimi di temperatura e precipitazioni anche a carattere di rovescio o temporale a interessare i rilievi, non esclusi in estensione a parte della pianura al mattino. Venerdì condizioni stabili, in possibile peggioramento dalla serata di sabato per effetto di un minimo depressionario in transito sulla Francia.

Mercoledì 21 luglio 2021

Stato del cielo: nella notte nubi irregolari a media quota più marcate sui rilievi prealpini occidentali, dal pomeriggio transito di velature da ovest verso est con intensificazione della nuvolosità a media quota in serata.

Precipitazioni: per la seconda parte della giornata possibili rovesci o locali temporali sui rilievi, con maggior probabilità su quelli centro orientali tra tardo pomeriggio e sera, non esclusi occasionali rovesci sulla bassa pianura.

Temperature: Massime in lieve calo, minime stazionarie. In pianura minime tra 20 e 23 °C, massime tra 30 e 34 °C.

Venti: in pianura da deboli a moderati orientali, in montagna deboli variabili prevalentemente da sudest.

Altri fenomeni: afa in pianura.