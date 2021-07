Per la prima serata in tv, mercoledì 21 luglio su RaiUno alle 21.25 andrà in onda una nuova puntata di “Superquark”, il programma di divulgazione scientifica condotto da Piero Angela.

Spazio all’attualità e alla politica su Rete4 alle 21.20 con “Zona bianca”, condotto da Giuseppe Brindisi.

Per chi preferisse vedere un film, su RaiDue alle 21.20 c’è “Come ti ammazzo il Bodyguard”; su RaiTre alle 21.20 “Sogno di una notte di mezza età”; su Canale5 alle 21.30 “Benvenuti al sud”; su Rai4 alle 21.20 “Terminator Salvation”; su La5 alle 21.10 “Scusa ma ti voglio sposare” e su Iris alle 20.55 “Patch Adams”.

Su Rai5 alle 21.15 andrà in scena lo spettacolo “Così fan tutte” di Mozart nell’edizione del 1988 con Daniela Dessì, Dolores Ziegler, Jozef Kundlak, Alessandro Corbelli, Adelina Scarabelli e Claudio Desderi. Sul podio il M° Riccardo Muti. Regia teatrale di Michael Hampe, regia tv di Ilio Catani.

Da segnalare, infine, su Italia1 alle 21.15 il telefilm “Chicago Fire”; su La7 alle 21.15 la serie “Hunting Hitler – Caccia a Hitler”; su La7D alle 21.30 la serie “I Tudors”; su Mediaset Extra alle 21.10 “Checco Zalone Show” e su Italia2 alle 21.10 “Naruto Shippuden”.

Questi sono i programmi previsti per stasera salvo variazioni dell’ultimo momento apportate dalle reti televisive.

Foto da Ufficio Stampa Mediaset