Il segretario del Giovani Democratici di Matera interviene sulle criticità segnalate dai cittadini al centro vaccinale di Tinchi (Pisticci):

“La situazione del centro vaccinale dell’ospedale di Tinchi, come ormai testimoniato pubblicamente più volte da numerosi cittadini si fa ogni giorno più critica e foriera di bassa qualità del servizio. È inammissibile, a nostro parere, accogliere i cittadini senza nemmeno le più basilari condizioni di ristoro e dignità in un momento comunque delicato come quello della vaccinazione.

Le immagini di persone lasciate sotto il sole (o peggio sotto la pioggia), senza un riparo e senza acqua ci indignano sinceramente.

Pertanto chiediamo all’Asl di intervenire tempestivamente per ristabilire delle minimali condizioni di normalità e accoglienza, nel rispetto dei cittadini e degli operatori sanitari che stanno dando prova di sacrificio e abnegazione per dare la possibilità a tutti i cittadini di uscire finalmente dall’incubo della pandemia.

Marco Losenno, segretario provinciale Giovani Democratici Matera