Alberto Cerri continua ad essere in uscita dal Cagliari: il Come sarebbe pronto a chiudere ma lui vuole la massima serie

L’attaccante del Cagliari Alberto Cerri continua ad essere in uscita dai rossoblù: il Como è forte sul giocatore ma manca ancora il si per chiudere la trattativa.

Come riporta Tuttosport Cerri starebbe temporeggiando in attesa di offerte dalla Serie A, in realtà già giunte dalla Salernitana ma scartata dal giocatore, per poter restare ancora nella massima serie.

