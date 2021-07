Irpiniatimes.it

Sono 4.259 i nuovi casi di positività al test del coronavirus nel nostro Paese nelle ultime 24 ore. Ieri si contavano 3.558 contagi.

I decessi sono pari a 21, ben undici in più rispetto la giornata scorsa (10).

I tamponi processati sono stati 235.097, si sommano sia quelli molecolari che antigenici. Ieri i test eseguiti erano 218.705.

Il tasso di positività sale all’1,8% rispetto l’1,6% di ieri.

I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 158, 7 in meno rispetto a ieri nel saldo delle entrate e delle uscire. Gli ingressi giornalieri sono stati 9, due in meno di ieri.

I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 1.196, in aumento di due unità rispetto ieri.

I casi da inizio della pandemia sono 4.297.337, i decessi 127.905, i dimessi e i guariti sono ben 4.118.124, in aumento di 2.235 unità.

Gli attualmente positivi ammontano a 51.308, 1.998 in più rispetto a ieri.

