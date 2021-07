Daniele Dessena, ex Cagliari, è passato all’Entella, in Serie C. Le sue dichiarazioni ai canali ufficiali del club

Per Daniele Dessena, ex capitano del Cagliari, non è ancora arrivato il momento di appendere le scarpette al chiodo. Tanti gli infortuni che hanno caratterizzato la sua carriera ma il centrocampista ha ancora tanta voglia di dare il meglio di sé e, per questo, ha deciso di confrontarsi con un nuovo tipo di campionato, la Serie C, con la maglia della Virtus Entella.

Queste le parole del centrocampista ai microfoni ufficiali del club: «Qui ho trovato un gruppo eccezionale, ci sarà da lavorare e dare il massimo. Il campionato di Serie C è tosto ma il calcio è calcio in tutte le categorie: io ho tanta voglia di entusiasmo. Mi hanno sempre insegnato a dare il massimo in campo, a rispettare le regole: è quello che continuerò a fare. Mi dispiace essere un po’ indietro con la preparazione però vedo il mister e la società carichi e non vedo l’ora di dare il mio contributo affinché si possa giocare una stagione ambiziosa».

