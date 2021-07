“In Calabria voglio vincere, ma c’è anche un motivo per cui era Forza Italia ad esprimere un suo nome per le elezioni regionali. Però ora queste regole sono saltate e bisogna capire qual è il miglior candidato per la Calabria. Non siamo divisi nel centrodestra, ma dobbiamo rivederci un attimo e parlare. Perché cose scontate non ne do più, chiedo rispetto e non devo dire grazie a nessuno”. Lo ha detto la leader di FdI Giorgia Meloni, intervistata da Bruno Vespa a Manduria.