Si terranno giovedì 22 luglio i funerali di “Sasà”, Salvatore Casaccio, il senzatetto trovato morto in un fabbricato in costruzione. La cerimonia religiosa si terrà alle ore 16 nella chiesa Santa Teresa del Gesù, in località Giovino.

Leggi anche AVVIATE INDAGINI Ritrovato cadavere di un uomo in località Giovino