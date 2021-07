Irpiniatimes.it

L’attore Eugenio Corsi, colpito da infarto pochi giorni fa, è in ripresa dopo aver subito un intervento al cuore. Il comico irpino ha voluto subito tranquillizzare amici e fans dal profilo Facebook e scrive:

“Desidero semplicemente presentarvi l’uomo che mi ha stoppato il cuore e me lo ha fatto ripartire. Credo che abbiamo un grande bisogno di persone cosi: vere, umili, eccezionali, che nel silenzio salvano vite e donano speranze. Sono pochi lo so. Sono molti di più quelli che se sbagliano non chiedono neanche scusa perché non sanno neppure la scusa dove stia di casa. Sono molti di più quelli che godono nel toglierti piuttosto che donarti. Sono molti di più quelli che ti dicono stai sereno, hai la mia parola e poi ti pugnalano alle spalle per poi giustificarsi dicendo che hanno cambiato idea. E certo, solo i fessi non la cambiano. Sono molti di più loro che hanno paura di volare perché non si fidano del pilota.

Hanno la mania del controllo senza sapere che è la vita a controllare anche la più pallida emozione. Sono molti di più loro e le loro solitudini, loro e le loro piccolissime felicità. Accumulano pensando di essere eterni. Vivono nella convinzione di sapere tutto. E magari saranno pure laureati in qualcuna di quelle discipline che sanno leggerti nel cervello. Proprio loro che nemmeno sono stati mai in analisi. Ma a parte tutto ciò dicevo, ecco che abbiamo bisogno di gente come questo esimio Professore che senza tante chiacchiere ha svolto il suo dovere egregiamente. Le chiacchiere lasciamole agli altri anche perché sono convinti che con quelle si costruiscano i rapporti. Beati loro! Grazie a Mauro Cassese. E grazie a voi per tutto il bene che mi avete donato! Vostro Eugenio”.

