Come ormai capita ininterrottamente da Montreal 1976 anche la pista di atletica delle Olimpiadi di Tokio 2020 nasce in Piemonte, ad Alba. E’ infatti la Mondo a produrre la superficie chiamata Mondotrack WS, sulla quale si svolgeranno tutte le gare di atletica. La pista è stata costruita e installata in 4 mesi, da agosto a … Leggi tutto L’articolo La pista di atletica delle Olimpiadi…Per il contenuto completo visitate il sito www.quotidianopiemontese.it