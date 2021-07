La Lazio Women è al lavoro per preparare la prossima stagione: le aquilotte di Carolina Morace si allenano per la Serie A

Inizia anche il lavoro estivo per la Lazio Women. La squadra allenata da Carolina Morace, fresca della promozione in Serie A, si è ritrovata per allenarsi in vista della prossima stagione. L’obiettivo è quello di iniziare al meglio la nuova avventura nel massimo campionato italiano.

Con un post sul proprio profilo Twitter ufficiale, il club biancoceleste ha mostrato alcune immagini dell’allenamento delle aquilotte, già cariche per il ritorno in Serie A.

