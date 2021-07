Mercato professionisti in pillole, 20 giugno SERIE A Maggiore – Torino 50% – Pranzo di lavoro fra l'agente e Urbano Cairo. Il centrocampista dell'Under 21 piace molto, ma non sarà facile convincere lo Spezia SERIE B A.Donnarumma-Monza 50% – Il rapporto col Brescia è ormai arrivato al capolinea e l'attaccante cerca una sistemazione. Il solito Monza in agguato. Ma sarà davvero l'interesse giusto? SERIE C S.Monaco-Bari 50% – Tanti interessamenti per il difensore centrale, svincolato dal Perugia. Il Bari si è mosso, presto la risposta definitiva Source