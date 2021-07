Niente guardia medica turistica, solo l’ambulanza senza dottore coprirà il litorale nord del Molise e nello specifico Montenero di Bisaccia e Petacciato nel periodo più affollato dell’anno.

Lo ha reso noto l’Asrem informando che “da sabato 24 luglio lungo il litorale Petacciato/Montenero di Bisaccia sarà attivo il servizio di ambulanza demedicalizzata (autista, soccorritore, infermiere) codice India.

Il servizio sarà a disposizione dell’utenza dalle ore 8.30 alle ore 14.30 tutti i giorni (anche festivi) fino al 22 agosto”. Viene da chiedersi cosa potrebbe accadere se qualcuno dovesse sentirsi male di pomeriggio.

Così, mentre si è riusciti a reperire il personale per la guardia medica turistica a Termoli (via del Molinello) e Campomarino (piazza Aldo Moro), ricorrendo almeno parzialmente ai medici Usca riconvertiti in guardie mediche turistiche, la Costa Verde di Montenero e Petacciato marina dovranno accontentarsi della semplice ambulanza senza medico per appena sei ore al giorno. Un’ambulanza che giocoforza dovrà fare la spola fra le due aree e fra le spiagge distanti tra loro qualche chilometro.

Ancora una volta purtroppo il Basso Molise paga un prezzo molto alto ai tagli della sanità molisana.