Leonardo Pavoletti è intervenuto oggi in conferenza stampa durante il ritiro precampionato a Pejo. Le sue dichiarazioni

Questa mattina, a prendere la parola in conferenza stampa, è stato Leonardo Pavoletti che ha avuto modo di commentare la turbolente scorsa stagione e di raccontare le sue impressioni sulla squadra in vista dell’inizio del nuovo campionato. Non solo, il bomber livornese ha strizzato l’occhio e punzecchiato chi lo accusa di riuscire a segnare soltanto di testa:

«Mi è sempre dispiaciuto sentire di essere considerato soltanto un colpitore di testa. Lo trovo riduttivo, sono più completo di quanto qualcuno possa pensare. Mi rendo utile anche in fase difensiva; l’anno scorso ho confezionato degli assist, mi sono procurato un rigore, contribuisco alla costruzione della fase offensiva. Spetta a me allora convincere i più scettici».

