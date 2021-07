Rog, blitz a Innsbruck: le ultime sulle condizioni del ginocchio. Il centrocampista croato vuole capire quanto forzare

Secondo L’Unione Sarda Marko Rog si troverebbe a Innsbruck per un controllo di routine al ginocchio e per capire quanto e come forzare il ritmo in questi giorni.

Per il momento il centrocampista croato ha comunque tenuto bene il passo dei compagni a Pejo.

L’articolo Rog, blitz a Innsbruck: le ultime sulle condizioni del ginocchio proviene da Cagliari News 24.