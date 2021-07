Semplici, prove di Cagliari a Pejo: spunta il modulo alternativo. Laboratorio rossoblù in ritiro

Come racconta il Corriere dello Sport in questi giorni a Pejo Leonardo Semplici sta tenendo il ritmo alto in vista dei prossimi impegni che si alzeranno gradualmente di livello

Sul Cagliari è stato provato anche il 4-4-2, oltre il 3-4-1-2 che sarà l’abito di ordinanza del Cagliari.

