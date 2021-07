L'esperto portiere classe '82 Ermanno Fumagalli è prossimo alla rescissione del suo contratto che lo lega al Foggia. Secondo i colleghi di tuttoc.com, sul portiere ci sarebbe il forte interesse del Seregno. L'estremo difensore ha esordito nel Fiorenzuola per poi giocare con tantissime maglie come quelle del Fanfulla, del Messina, del Melfi, della Juve Stabia, dell'Avellino e del Piacenza tra Serie C e D. Source