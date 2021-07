La sindaca Virginia Raggi ha parlato della situazione riguardo lo stadio della Roma sul suo profilo Facebook

Si continua a discutere non solo del progetto della Lazio per lo Stadio Flaminio, ma anche die progetti della Roma per il suo stadio. Dopo la decisione della società giallorossa di abbandonare il progetto di Tor di Valle, la sindaca della Capitale Virginia Raggi ha parlato di questa vicenda sul proprio profilo Facebook. Le sue parole.

«Oggi voltiamo pagina. Come sapete, l’AS Roma non voleva più il progetto Tor di Valle. Per questo in Assemblea capitolina oggi abbiamo votato la revoca della precedente delibera di interesse pubblico, chiudendo definitivamente quel capitolo. Voglio ringraziare i consiglieri di maggioranza e opposizione che con grande senso di responsabilità hanno votato oggi. Ora guardiamo al futuro. Lo stadio della Roma voglio che sia realizzato. Lo chiede la città, lo chiedono i tifosi giallorossi e anche la società. Ci vedremo al più presto con i Friedkin: è il momento di far diventare il sogno di tanti realtà. Questo progetto porterà investimenti per la città ma soprattutto lavoro che in questo momento di ripartenza, dopo la crisi dovuta al Covid, è la priorità per tantissime persone».

