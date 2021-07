Quattro appuntamenti per la rassegna musicale dove il palcoscenico è il Borgo.

Tutto è pronto per l’esordio della terza edizione di “Avant tout musique”, la rassegna musicale che porterà alcuni fra gli artisti del panorama jazz e swing valdostano e piemontese nella splendida cornice del borgo medioevale di Etroubles e del suo Museo a cielo aperto. L’iniziativa è stata fortemente voluta dall’Amministrazione comunale, sostenuta dal Consiglio regionale della Valle d’Aosta e per la prima volta con la collaborazione dell’Associazione culturale Artetroubles. La sinergia con il tessuto associativo è da sempre il principio alla base per promuovere il nostro territorio e il suo patrimonio.

L’edizione del 2021 è molto importante perché vuole esser un segnale di rinascita, in un momento di così forte immobilità culturale. La musica, fra le altre, si propone come progetto per ripartire. C’è profonda convinzione che gli eventi musicali siano un valore aggiunto per la ricchezza del territorio, mantengono vivo un fermento culturale e sociale, producendo e rinnovando quel “movimento culturale” che favorisce l’aggregazione sociale da difendere e tutelare Gli eventi musicali dal vivo possono restituire vitalità ai piccoli comuni che spesso si trovano ai margini dei grandi circuiti turistici.

Quattro gli appuntamenti previsti in cartellone, sempre alle ore 18.30 in piazza Chanoux: si parte mercoledì 21 luglio 2021 con la Pool Anca Band (formata da Bobo Pernettaz, Katia Perret, Silvana Bruno, Bruno Martinetti, Alberto Faccini) che presentano una pièce Teatrale Musicale originale “Krämerhtal, la valle dei mercanti. Scambi e contaminazioni attraversando la Val d’Ayas”, frutto delle molteplici esperienze artistiche dei suoi membri.

Il 28 luglio spazio al trio acustico vercellese Not Only Swing che coinvolgerà il pubblico in un viaggio tra musiche sia attuali che di altri tempi, passando dalle suggestive sonorità jazz e del genere Manouche allo swing.

Il 4 agosto saranno ospiti Loris Deval e Bruno Martinetti con Maurizio Brunod e Sabrina Oggero Viale che presenteranno il loro CD “Passi”.

Concluderanno la rassegna il 18 agosto il Torpedo Blu Quartet. Il pubblico intero verrà idealmente caricato sulla mitica Torpedo Blu cantata da Gaber, per un viaggio nel tempo attraverso la storia della musica swing italiana, dalla swing-era degli anni ‘30 e ‘40 fino ai giorni nostri.

Tutti i concerti sono gratuiti. In caso di maltempo si terranno presso la Sala Polivalente del Centro sportivo del Bar Tennis.

