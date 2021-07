L’incontro tra Cagliari e Inter per prendere una decisione sul futuro di Nahitan Nandez è stato posticipato alla prossima settimana

Passano i giorni ma l’Inter continua a sperare nell’arrivo di Nahitan Nandez anche se, come riporta La Gazzetta dello Sport, tutti gli approfondimenti per il passaggio del centrocampista uruguaiano in nerazzurro sono ancora sospesi.

La dirigenza del Cagliari non vuole fare sconti a nessuno e sarebbe pronta a dire addio al suo Leon solo in caso di una sua cessione immediata a titolo definitivo, formula che l’Inter non sarebbe disposta a sposare visto il valore della clausola rescissoria del giocatore. Tommaso Giulini avrebbe dovuto incontrare la società milanese in questo weekend ma a causa di alcuni impegni il tutto è stato rimandato alla prossima settimana.

