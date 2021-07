Irpiniatimes.it

L’Air comunica che nella giornata di domenica 25 luglio saranno regolarmente attivi tutti i servizi di trasporto pubblico locale, rispettando la programmazione degli orari festivi.

Come concordato al tavolo tecnico da Air e Prefettura, saranno sospese le corse che prevedono fermate all’interno dell’area a rischio, che dovrà essere evacuata per consentire il disinnesco dell’ordigno bellico risalente alla seconda guerra mondiale e ritrovato in prossimità dell’alveo del Torrente Fenestrelle.

