Emanuele Santaniello partirà per il ritiro di Roccaraso ma resta in lista di sbarco. Il calciatore piace al Taranto che sta cercando un attaccante esperto.

Discorso piu’ complesso per Sonny D’Angelo e Salvatore Aloi, i due calciatori, fanno gola in cadetteria dopo una stagione importante. E davanti ad offerte economicamente vantaggiose non è escluso che almeno uno dei due possa lasciare Avellino.

Sul fronte arrivi, invece, a quanto pare, nel mirino del direttore sportivo Salvatore Di Somma sarebbe finito il difensore della Sambenedettese Dario D’Ambrosio. L’ex Bassano e Siena piace molto al dirigente irpino.

