Il calciomercato della Lazio sembra ruotare attorno a due nomi: Brandt e Basic. Ma ecco qual è la situazione

Mentre in uscita tutto si lega attorno al nome di Correa, in entrata i nomi caldi sono ormai da tempo quelli di Brandt e Basic. L’obiettivo, come sottolineato da Il Messaggero, è quello di averli entrambi a disposizione per il ritiro di Marenfield, in programma per l’inizio d’agosto. Insomma, è una sorta di vera e propria corsa contro il tempo.

BRANDT – Per quel che riguarda l’esterno tedesco, ci sarebbe già un accordo di massima con il Borussia Dortmund: prestito con diritto di riscatto fissato a 25 milioni di euro. I gialloneri però vorrebbero chiudere il prima possibile. La Lazio però farebbe forza su incontro tra Lotito e il vice presidente dei teutonici Pieper, avvenuto una decina di giorni fa a Roma. E per di più con il calciatore ci sarebbe già un accordo verbale. Insomma, sembrerebbe servire solo l’assalto decisivo.

BASIC – Discorso simile per Basic, anche se molto qua si lega alla situazione societaria del Bordeaux. Gerard Lopez avrebbe avuto l’ok per diventare il nuovo presidente. Una notizia favorevole, visto che ora la società biancoceleste avrà un interlocutore con cui discutere per chiudere definitivamente la trattativa. 6,5 milioni più 2 di bonus e 1,4 milioni a salire al giocatore fino al 2026: queste dovrebbero essere le cifre.

L’articolo Calciomercato Lazio, tutto su Brandt e Basic: Sarri aspetta i due rinforzi proviene da Lazio News 24.