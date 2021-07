Irpiniatimes.it

Riceviamo e pubblichiamo la nota di Vincenzo Ciampi, è stato rinviato il question time sul Frangipane.

“Mi è stato appena comunicato il rinvio della discussione in relazione alla mia interrogazione sull’ospedale di Ariano irpino. La Giunta, che ne ha facoltà, ha chiesto il rinvio “per approfondimenti istruttori”. Pertanto nel corso del Question Time previsto per domani 23 luglio nel quale era stata calendarizzata la mia interrogazione, non ci saranno risposte alle mie domande. A Napoli perdono tempo. Dum Romae consulitur, Saguntum expugnatur: mentre a Napoli discutono ad Ariano la vita è negata.

Un atteggiamento di chiusura, irrispettoso verso gli irpini. Si tratta di un’altra manovra dilatoria, che fa perdere altro tempo. Intanto ci si sottrae al confronto in quella che è la sede istituzionale: il Consiglio regionale. Il Question Time ha nella sua natura risposte tempestive a richieste che hanno carattere dell’urgenza. Si trattava di dare spiegazioni sul malfunzionamento di una struttura sanitaria, reparti chiusi, ricorso a medici in pensione, strutture acefale, non si capisce di quali “approfondimenti istruttori” si parli. Si trattava di dare risposte non a me ma all’intera comunità irpina. Io non mollo, continuo a fare pressione sulla giunta, la battaglia di Ariano è la mia battaglia; il rafforzamento della sanità irpina, è la mia missione”.

Ciampi (M5S): "Mentre a Napoli si discute ad Ariano è vietato nascere, rinviato il mio question time"